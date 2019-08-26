İstanbul Valiliği, gelen şikayetler üzerine okullarda 55 adet inceleme ve soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturmalardan 7'si sonuçlandı. 3 idareciye idarecilik görevinin alınması teklif edildi, 4 idareciye de disiplin cezası verildi

Valilikten yapılan açıklamada, "Okullarımıza velilerimizin yaptıkları gönüllü bağışlar haricinde; okul idarecileri veya okul aile birliği yöneticileri tarafından, hiçbir velimizden rızası dışında kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyecektir.

Yasal mevzuata aykırı hareket eden okul idarecilerine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek, Valiliğimize ulaşan ihbar ve şikayetler ivedilikle değerlendirilerek, ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılacaktır" denildi.