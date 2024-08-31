Okulların açılacağı tarih: Okullar ne zaman açılacak, yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı?
Milyonlarca öğrenci 14 Haziran tarihinde karnelerine kavuştu. Yaz tatilinin bitmesine sayılı günler kala, "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2025 eğitim öğretim takvimini yayımlamasının ardından, birinci ara tatil, 15 tatil, okulların açılacağı ve kapanacağı tarihler netlik kazandı. İşte 2024-2025 MEB takvimi ile okulların açılacağı tarih...
Yeni eğitim öğretim döneminin ilk ders zili için bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı milyonlarca öğrenci tarafından merak edilen okulların açılış tarihini duyurdu. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri yaz tatilinin tadını çıkararken, okulların açılacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek, kaç gün kaldı?" İşte yaz tatilinin sona ereceği tarih...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okulların açılış tarihi belli oldu. 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı MEB takvimine göre okullar 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak.
Buna göre okulların başlamasına haftalar kaldı.
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.
İLKOKUL 1. SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.
BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.