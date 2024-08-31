Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Okulların açılacağı tarih 2024-2025 MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak, yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı?

        Okulların açılacağı tarih: Okullar ne zaman açılacak, yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı?

        Milyonlarca öğrenci 14 Haziran tarihinde karnelerine kavuştu. Yaz tatilinin bitmesine sayılı günler kala, "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2025 eğitim öğretim takvimini yayımlamasının ardından, birinci ara tatil, 15 tatil, okulların açılacağı ve kapanacağı tarihler netlik kazandı. İşte 2024-2025 MEB takvimi ile okulların açılacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 01:10 Güncelleme: 31.08.2024 - 01:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yeni eğitim öğretim döneminin ilk ders zili için bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı milyonlarca öğrenci tarafından merak edilen okulların açılış tarihini duyurdu. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri yaz tatilinin tadını çıkararken, okulların açılacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek, kaç gün kaldı?" İşte yaz tatilinin sona ereceği tarih...

        2

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Okulların açılış tarihi belli oldu. 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı MEB takvimine göre okullar 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak.

        Buna göre okulların başlamasına haftalar kaldı.

        Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.

        3

        İLKOKUL 1. SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

        4

        Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

        5

        İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

        Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

        6

        BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?

        Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zaha resmen Lyon'da!
        Zaha resmen Lyon'da!
        Paralimpik'te ilk altın geldi!
        Paralimpik'te ilk altın geldi!
        Bir aileyi ayıran kaza! 2 ölü, 3 yaralı...
        Bir aileyi ayıran kaza! 2 ölü, 3 yaralı...
        Zafer'in 102. yılında tam hedeften vurdu
        Zafer'in 102. yılında tam hedeften vurdu
        Yurtta 30 Ağustos coşkusu
        Yurtta 30 Ağustos coşkusu
        "Çilingir Tadic"
        "Çilingir Tadic"
        Kadıköy'de yıldızlar sahnede!
        Kadıköy'de yıldızlar sahnede!
        Akraba kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        Akraba kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        'İsrail istihbaratı 7 Ekim'den aylar önce uyarmıştı'
        'İsrail istihbaratı 7 Ekim'den aylar önce uyarmıştı'
        Metrobüs kazasında 5 kişi tutuklandı
        Metrobüs kazasında 5 kişi tutuklandı
        Bodrum'da faciadan dönüldü
        Bodrum'da faciadan dönüldü
        "TSK bütünlüğümüzün güvencesi"
        "TSK bütünlüğümüzün güvencesi"
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?