Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, her gün yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki kursa yağmur çamur demeden yürüyerek giden 75 yaşındaki Melek Yel, okuma yazma öğrenmek için gösterdiği azimle herkese örnek oluyor.

AA'nın haberine göre Şabaplı köyündeki evinde yalnız yaşayan 8 çocuk annesi Yel, çocukluk yaşlarından itibaren okuma yazma bilmemenin sıkıntısını yaşadı.

Kadirli Gençlik Merkezi'nde açılan okuma yazma kursuna başvuran Yel, her gün defterini, kitabını ve kalemlerini çantasına koyarak yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki kursa gitmeye başladı.

Kursun ardından evinde de pratik yapan Yel, öğretmenlerinin verdiği ödevleri titizlikle yapmaya gayret ediyor.

"KURS AÇILINCA BÜYÜK BİR İŞTAHLA GİDİYORUM"

Yel, yaptığı açıklamada, çocukluğu döneminde ailesi tarafından okula gönderilmediğini söyledi.

O dönemde okuma yazma öğrenmesine izin verilmediğini aktaran Yel, "Evlendikten sonra çoluk çocuk derken vakit olmadı. Şimdi bana bu imkanı veren herkesten Allah razı olsun. Üniversiteye kadar okumak istiyorum." dedi.

Okuma yazma öğrenmenin yıllarca içinde bir ukde olarak kaldığını belirten Yel, "Ankara'da oğlum var. Otobüsle ona giderken ihtiyaçlarımı gideremiyorum. Okumuşluğum olmayınca çok zor oluyor. Kurs açılınca büyük bir iştahla gidiyorum. Yola erken çıkıyorum. Kar, yağmur dinlemiyorum. Hasta oldum yine geldim." diye konuştu.

Kurs eğitmeni Enise Atçıl da Melek Yel'in 2 aydır kursa devam ettiğini ve çok azimli bir öğrenci olduğunu dile getirerek "Melek teyze her gün 1 kilometrelik yoldan geliyor. Yağmur, çamur demeden tüm zorluklara rağmen gelmeye devam ediyor. Hatta ben sınıfa geldiğimde kendisini çoktan gelmiş, tahtaya yazı yazmaya başlamış şekilde buluyorum." ifadesini kullandı.

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