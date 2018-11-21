TSK'nın Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği olası harekat ve sınırda yoğun güvenlik önlemleri YPG/PKK ile DSG'yi endişelendirdi. DSG'liler, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bölgede önlem almasını istedi.

Namık Durukan'ın Milliyet'te yer alan haberine göre, TSK sınır hattında yoğun güvenlik önlemlerine başvurması, Suriye'de YPG/PKK ve DSG'yi endişelendirdi. Bölgede faaliyet gösteren ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ile sınırda iki kez bir araya gelen DSG, TSK'nın harekat yapacağı noktalara ilişkin bilgi vererek, önlem alınmasını istedi.

TSK'nın sınır hattındaki YPG/PKK noktalarına yönelik nokta atışları belirli aralıklarla sürüyor. Sınırın Şanlıurfa kesiminde ise, askeri hareketlilik giderek artıyor. TSK'nın sınır hattındaki hareketliliği, Suriye'nin kuzeyindeki kontrolü elinde bulunduran YPG'nin de içinde yer aldığı DSG tarafından yakından izleniyor.

"POZİSYON ALIN" TALEBİ

TSK'nın harekâtın karşı olası noktalara yönelik silahlı gruplar kaydırılırken bölgedeki askeri hareketlilik ABD'nin başını çektiği koalisyon güçlerinde de takip ediliyor.

Koalisyon güçleri ile DSG arasında iki gün ara ile iki görüşme gerçekleştirildi. İlk görüşme, Mardin'in Kızıltepe ilçesi karşısında yer alan sınır ilçesi Amude'nin Til Habeş köyünde yapıldı. DSG, Mehmetçik'in olası askeri harekatının önüne geçilmesi için koalisyonun aktif pozisyon almasını talep etti. DSG ile koalisyon askeri heyeti arasındaki ikinci görüşme önceki gün Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Haseki'nin Resulayn ilçesinde yapıldı. Görüşmede, TSK'nın olası harekatında DSG'nin alacağı pozisyon ve koalisyon gününün buna yönelik tutumu ele alındı.

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