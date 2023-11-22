Olaylı maçta Arjantin, deplasmanda Brezilya'yı 1-0 mağlup etti

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Messi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu takım tarih yazmaya devam ediyor. Maracana'da büyük bir zafer kazandık ancak bu zafer Brezilya'da Arjantin taraftarlarının bir kez daha baskı altına alınmasıyla hatırlanacak. Bu çılgınlık tolere edilemez ve artık sona ermeli." ifadelerini kullandı.