Olaylı maçta kazanan Pınar Karşıyaka!
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi play-off üçüncü maçında Galatasaray Ekmas deplasmanda Pınar Karşıyaka'ya 97-82 mağlup oldu ve elendi. Mücadelede Galatasaray Ekmaslı oyuncu Buğrahan Tuncer'in hareketi sonrasında olay çıktı ve Galatasaray soyunma odasına gitti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin üçüncü ve son maçında Pınar Karşıyaka ile Galatasaray Ekmas İzmir'de karşı karşıya geldi.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Pınar Karşıyala 97-82 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. İzmir'de ilk maçı 96-95 kaybeden Pınar Karşıyaka, Cuma günü İstanbul'daki müsabakayı 90-87 alarak seride eşitliği sağlamıştı.
Pınar Karşıyaka'nın yarı finaldeki rakibi ise Anadolu Efes oldu.
Play-off yarı finalinde eşleşmeler şu şekilde:
Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko
Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes
MAÇTA OLAY ÇIKTI
Galatasaray Ekmas'ın oyuncusu Buğrahan Tuncer 5. faul ile oyun dışı kaldıktan sonra tribünlere hareket çekti. Bu hareketin sonrasında ise tribünler Buğrahan Tuncer'e büyük tepki gösterdi.
Karşıyaka taraftarı sahaya yabancı madde atarken iki takım da soyunma odasına gitti. Takımların soyunma odasına güvenlik güçleri kalkanı altında girdiği anlarda sahaya yabancı madde atılmaya devam etti.
Yabancı madde atan taraftarlar salondan çıkarılınca karşılaşma tekrardan hareketlendi.