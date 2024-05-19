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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'tan derbi açıklaması: Başkanımız devre arası bizi aradı - Fenerbahçe Haberleri

        Mert Hakan Yandaş'tan derbi açıklaması: Başkanımız devre arası bizi aradı

        Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 10 kişiyle yenen Fenerbahçe'de büyük bir sevinç yaşandı. Mert Hakan Yandaş derbinin ardından açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.05.2024 - 22:37 Güncelleme: 19.05.2024 - 22:37
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        "Başkanımız devre arasında aradı..."
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        Mert Hakan Yandaş yayıncı kuruluşa verdiği röportajda, "Aslında bütün sezonun senaryosunu seyrettik. Gel gör ki 10 kişi bile onlardan daha iyi takımız. Bu sefer olmadı. Kazanamadılar!" derken şunları söyledi:

        "Başkanımız devre arasında aradı"

        İnanılmaz bir oyun oynadık, inanılmaz karakter gösterdik. Ben bu takımla gurur duyuyorum. 4 yıldır olduğu gibi yine bana saldıracaklar. Bizim tarafımızdan bunu satın alanlar olacak. üzerimize gelecekler. Ben burada olurum olmam hiç önemli değil. Fenerbahçe birlik olmadığı sürece başarması imkansız. Yaşananları görüyorsunuz. Fenerbahçe birlikte olmazsa başaramaz. Bugün oyuncular tüm camiaya nasıl birlik olunacağını gösterdi. Buraya gelen taraftar, bizi inanılmaz destekledi. Bütün maç onların sesini duyduk. Onlardan Allah razı olsun. Başkanımız devre arası bizi aradı, inanılmaz bir destek konuşması oldu. Ona armağan olsun.

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        "Senaryoyu bozduk"

        Konuşmalar özel. Çok teşekkür ediyorum başkana. Takımın motivasyonunu artırdı. Devre arası 10 kişi girmemize rağmen onları yeneceğimizi biliyoruz, bir kişinin bile şüphesi yok. Hepimizin emindik. İnanılmaz mutluyuz. Allah'a şükürler olsun. Onlara burada şampiyonluk kutlatmadık. Daha doğrusu senaryoyu bozduk. Çok mutluyum.

        "İttifaklarını, oyunlarını bozduk"

        Mert Hakan Yandaş son olarak, "Biz bir aileyiz. Hocamızla da fikir alışverişleri oluyor. Saha odaklı herkes. İyi bir aileyiz. Bunu göstermek istiyorduk. Çok yıprandık bu sezon. Bir camia nasıl mücadele eder gösterdik. Bir oyuncu grubu daha ne kadar karakter gösterebilir. Sonu şampiyonluk olur olmaz ama bu takım şampiyonluğu ne kadar hak ettiğini gösterdi. İttifakları bozduk, oyunları bozduk. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz." dedi.

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