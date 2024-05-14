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        Haberler Gündem 3. Sayfa Öldürüldü, cansız bedeni eşek sırtında taşındı! - Son dakika haberi

        Vahşetin itirafı! Öldürüldü, cansız bedeni eşek sırtında taşındı

        Elazığ'da korkunç bir şekilde katledilen 25 yaşındaki Dilara Günana cinayetinde katil zanlısı V.K. suçunu itiraf etti. 1 çocuk annesi Günana'yı ensesinden vurup eşek sırtından taşıdığını, ardından da açtığı bir çukura gömdüğünü itiraf eden cani adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 17:40 Güncelleme: 14.05.2024 - 17:40
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        Öldürüldü, cansız bedeni eşek sırtında taşındı!
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        Elazığ’da 1 çocuk annesi Dilara Günana’nın (25) öldürülüp, cesedinin gömülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan V.K.’nin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki sorgusunda, suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

        DHA'nın haberine göre V.K.’nin, sorgusunda Dilara’nın telefonuna bakmak istediğini, bunu kabul etmemesi üzerine sinir krizi geçirerek, ensesine yanında getirdiği tabanca ile 1 el ateş edip öldürdüğünü söylediği belirtildi.

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        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Dilara’nın cansız bedenini battaniyeye sarıp eşek sırtında taşıyarak götürdüğü Armutlu mevkindeki bir çukura gömdüğünü itiraf eden ve olay yerini polis ekiplerine gösteren V.K.’nin, babası Y.K., annesi N.K. ve kardeşi S.K. ile sevk edildikleri adliyedeki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraflar: İHA

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