Vahşetin itirafı! Öldürüldü, cansız bedeni eşek sırtında taşındı
Elazığ'da korkunç bir şekilde katledilen 25 yaşındaki Dilara Günana cinayetinde katil zanlısı V.K. suçunu itiraf etti. 1 çocuk annesi Günana'yı ensesinden vurup eşek sırtından taşıdığını, ardından da açtığı bir çukura gömdüğünü itiraf eden cani adliyeye sevk edildi
Elazığ’da 1 çocuk annesi Dilara Günana’nın (25) öldürülüp, cesedinin gömülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan V.K.’nin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki sorgusunda, suçunu itiraf ettiği öğrenildi.
DHA'nın haberine göre V.K.’nin, sorgusunda Dilara’nın telefonuna bakmak istediğini, bunu kabul etmemesi üzerine sinir krizi geçirerek, ensesine yanında getirdiği tabanca ile 1 el ateş edip öldürdüğünü söylediği belirtildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Dilara’nın cansız bedenini battaniyeye sarıp eşek sırtında taşıyarak götürdüğü Armutlu mevkindeki bir çukura gömdüğünü itiraf eden ve olay yerini polis ekiplerine gösteren V.K.’nin, babası Y.K., annesi N.K. ve kardeşi S.K. ile sevk edildikleri adliyedeki işlemleri sürüyor.
Fotoğraflar: İHA