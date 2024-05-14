Vahşetin itirafı! Öldürüldü, cansız bedeni eşek sırtında taşındı Elazığ'da korkunç bir şekilde katledilen 25 yaşındaki Dilara Günana cinayetinde katil zanlısı V.K. suçunu itiraf etti. 1 çocuk annesi Günana'yı ensesinden vurup eşek sırtından taşıdığını, ardından da açtığı bir çukura gömdüğünü itiraf eden cani adliyeye sevk edildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 14.05.2024 - 17:40 Güncelleme: 14.05.2024 - 17:40 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL