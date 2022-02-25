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Mersin’de ölü Caretta Caretta plaja vurdu

Doğu Akdeniz’den fırtına ile Mersin’in Erdemli ilçesinde tatilcilerin gözde mekanı olan merdivenli kuyu plajına nesli tükenme tehlikesi altında olan 40 yaşlarında olduğu değerlendirilen ölü Caretta Caretta vurdu.

Ölü Caretta Caretta plaja vurdu
Ölü Caretta Caretta kıyıya vurdu
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DHA

İlçeye bağlı Ayaş Mahallesi Merdivenli Kuyu plajında açık denizde öldükten sonra fırtına ile geldiği değerlendirilen Caretta Caretta kıyıya vurdu.

Sahile yakın bir noktada ikamet eden emekli Asuman Günel Demirci, eşiyle kumsalda yürüyüş yaparken telef olan deniz kaplumbağasını fark etti. Bunun üzerine ölmüş hayvanın kaldırılması için yetkililere haber verdi. Ekiplerin bölgeye gelerek ölü hayvanı kaldırdığı belirtildi.

Eşiyle sahile dolaşmaya çıktığını anımsatan Asuman Günel Demirci, "Ondan sonra bir şey gördük sahilde, baktık ki Caretta Caretta. Üzüldük tabi ki, böyle bir şeyi denizlerimizde canlı görsek daha güzel olurdu. Mersin'in inci köşelerinden biri burası. Çok güzel bir yer, inşallah temizde bakarız, insanlarımız biraz duyarlı olur. Bunları canlı görmek çok isterdim. Çok tatlılar, bu kadar yakından ilk defa görüyorum, elledim böyle elleri, ayakları yumuşacık, böyle göründüğü gibi sert bir şey değil. İnşallah canlılarını da görürüz" dedi.

Öte yandan, Mersin’de bu yıl içinde 3’üncü kez ölü Caretta Caretta'nın sahile vurduğu öğrenildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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