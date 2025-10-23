Habertürk
        Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu: Takipçisi olacağız

        Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu: Takipçisi olacağız

        İrem Helvacıoğlu, Bağdat Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında yaralanmıştı. Eşi ve kızıyla ölümden dönen ünlü oyuncu, "Benzer olayların tekrar etmemesi adına hukuki sürecin kararlılıkla takipçisi olacağız" dedi

        Giriş: 23.10.2025 - 12:56 Güncelleme: 23.10.2025 - 12:56
        İrem Helvacıoğlu, dün Bağdat Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Bir motosiklet, yoldaki araçlardan birine çarptıktan sonra Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar ve bir haftalık kızları Sora’nın bulunduğu yöne savruldu. İrem Helvacıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 3 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

        28 Ekim 2024’te Ural Kaspar ile evlenen oyuncu İrem Helvacıoğlu, 15 Ekim'de kızı Sora'yı dünyaya getirmişti.

        Ünlü oyuncu, yaşadığı korku dolu anların ardından açıklama yaptı. Helvacıoğlu; "Öncelikle merak eden, arayan herkese çok teşekkür ederiz. Trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen bir kazaya, kaldırımda evimize giderken ne yazık ki biz de maruz kaldık. Arkamızda seyreden bir araç ile motosikletin çarpışması sonucu savrulan motosiklet, bizi kaldırımda yürürken adeta biçercesine vurdu. O sırada Sora kucağımdaydı; onu sıkıca kavradığım için düşme sırasında başımın üzerine düştüm. Başıma aldığım darbe sonucu açılan yarama 12 dikiş atıldı. Geçmişte yaşadığım kaza nedeniyle oluşan el sinir hasarım yeniden nüksetti. Eşim Ural ise düşme sonucu sakatlık yaşadı. Tüm bu yaşananlara rağmen, en büyük şükür sebebimiz kızımızı koruyabilmiş olmamız ve onun sağlığının yerinde olmasıdır. Kazaya karışan ve yaralanan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ancak bu olay, trafikte kurallara uymamanın ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha göstermiştir. Bu nedenle, yaşananların cezasız kalmaması ve benzer olayların tekrar etmemesi adına hukuki sürecin kararlılıkla takipçisi olacağız" dedi.

        #İrem Helvacıoğlu
