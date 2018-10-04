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Ölüme terk edilmişti, görme engellilerin "gözü" oldu

Van'da kimliği belirsiz kişilerce çuvala sarıldıktan sonra telle bağlanarak çöp konteynerine atılan "Dost" isimli köpek, tedavisinin ardından İpekyolu Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi'ndeki parkta görme engellilere rehberlik etmeye başladı. Dost da yardım ettiği görme engelliler de çok mutlu...

04.10.2018 - 07:16 | Güncelleme: AA

Van-Özalp karayolunda 23 Temmuz'da işkenceye maruz kalan, ardından çuvala sarılıp telle bağlanarak çöp konteynerine atılan sokak köpeği "Dost", hay van barınağındaki tedavisinin ardından İpekyolu Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi'nde görme engellilerin en yakın arkadaşı oldu. Günün belli saatlerinde parka çıktığı görme engellilere rehberlik eden "Dost", bir süre gezdirdiği engellileri yeniden akademideki görevlilere teslim ediyor.

"ENGELLİLER ONU ELLERİYLE BESLİYOR"

Engelsiz Yaşam Akademisi Müdürü Ömer Durmiş, yaklaşık 2.5 ay önce merkeze getirilen köpeğe büyük bir şefkatle yaklaştıklarını ve tüm bakımlarını yaptıklarını söyledi. Şimdi köpeğin gayet iyi durumda olduğunu ve diyalog kurduğunu anlatan Durmiş, "Dost bizi gördüğünde mutluluk ve heyecan belirtileri gösteriyor. Aynı şekilde kursiyerlerimiz de Dost'u gördükleri zaman yakın bir arkadaşlarını ve dostlarını görmüş gibi oluyorlar. Köpeğimize elleriyle yemek ve suyunu veriyorlar" dedi.

"GÖRME ENGELLİ KURSİYERLERİMİZİN GÖREN GÖZÜ OLDU"

AA'nın haberine göre Durmiş, bu gelişmeler sonucu engelliler ile köpek arasında güzel bir arkadaşlık oluştuğunu anlatarak, şöyle konuştu: "Görme engelli kursiyerlerimizin parkta gezmeye ihtiyacı var. Aynı şekilde Dost'u da sahipsiz bırakmamak adına gezdirmemiz gerekiyor. Bu ikisini bir araya getirdiğimizde 'Dost', görme engelli kursiyerlerimizin 'gören gözü' oldu. Dost, kursiyerleri rahatsız etmeyecek şekilde gezdiriyor. Kursiyerimizi rahatsız etmiyor, koşmuyor, ağır ağır adımlarla gezdiriyor. Bu şekilde hem o geziyor hem de kursiyerlerimiz kurum içinde gezmiş oluyor. Daha önce çöplükte, tel örgülere sarılmış şekilde ölüme terk edilirken bulunan bir köpek, şu anda görme engellilerin rehberi ve 'gören gözü' olmuş durumda. Bu şekilde topluma çok güzel de bir mesaj veriliyor."

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