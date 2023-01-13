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Olumsuz duygu ve sözler omurga sağlığını etkiliyor! Olumsuz sözlerin etkisi hakkında ilginç bir deney

Olumsuz duygular sadece psikolojiyi değil beden sağlığını da etkiliyor. Zihin ile beden arasında bir bağlantı olduğu bilinen bir gerçek. Zihnimiz ne kadar olumsuzlukla yüklü olursa bedenimiz de bir o kadar ciddi hasarlar alıyor. Pek çok bilimsel araştırma da duygu ve beden ilişkisini açıklıyor. Bu konu ile ilgili literatür incelendiğinde olumsuz duygu sıklığının, herhangi bir hastalığın iyileşme sürecini etkilediğine dair önemli bulgular mevcuttur. Bu da bize fizyolojik iyi oluş ile psikolojik iyi oluş arasındaki bağlantıyı gösteren bir bilgidir. Olumsuz düşünce ve sözler omurga sağlığını da yakından etkiliyor.

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  • Olumsuz duygu ve sözler omurga sağlığını etkiliyor! Olumsuz sözlerin etkisi hakkında ilginç bir deney

    Japon bilim insanı Mesaru Emato tarafından kelimelerin gücünü göstermek amacıyla ilginç bir deney yapılıyor. 
  • Olumsuz duygu ve sözler omurga sağlığını etkiliyor! Olumsuz sözlerin etkisi hakkında ilginç bir deney

    Deneyde pirinç kaynatılarak üç eşit kaba dağıtılıyor. Birine pozitif, birine negatif ve diğerlerine ise nötr etiket yapıştırılıyor. 
  • Olumsuz duygu ve sözler omurga sağlığını etkiliyor! Olumsuz sözlerin etkisi hakkında ilginç bir deney

    30 Gün boyunca her gün pozitif etkileri olan kavonoza güzel sözler söyleniyor. Bu durunun tam tersi ise negatif etiket taşıyan kavonoz için yapılıyor. Negatif etiketli kavonoza doğrudan hakaretler ve kötü sözler söyleniyor. 
  • Olumsuz duygu ve sözler omurga sağlığını etkiliyor! Olumsuz sözlerin etkisi hakkında ilginç bir deney

    Bu 30 gün sonunda ise güzel sözler söylenen pozitif etiketli kavanozdaki pirinç aynı kalıyor ve hiç kötü koku saçmıyor. 

    Negatif etiket yapıştırılıp kötü sözler söylenen kavonoz ise küfleniyor ve kötü kokular saçıyor. 
  • Olumsuz duygu ve sözler omurga sağlığını etkiliyor! Olumsuz sözlerin etkisi hakkında ilginç bir deney

    Omurgayı etkileyen olumsuz cümleler ise şu şekilde:
  • Olumsuz duygu ve sözler omurga sağlığını etkiliyor! Olumsuz sözlerin etkisi hakkında ilginç bir deney

    Artık bu yükü kaldıramıyorum.
  • Olumsuz duygu ve sözler omurga sağlığını etkiliyor! Olumsuz sözlerin etkisi hakkında ilginç bir deney

    Hayatın yükü sanki omuzlarımda. 
  • Olumsuz duygu ve sözler omurga sağlığını etkiliyor! Olumsuz sözlerin etkisi hakkında ilginç bir deney

    Kimseden destek göremedim.
  • Olumsuz duygu ve sözler omurga sağlığını etkiliyor! Olumsuz sözlerin etkisi hakkında ilginç bir deney

    Hiç bir işim doğru düzgün gitmiyor. 
  • Olumsuz duygu ve sözler omurga sağlığını etkiliyor! Olumsuz sözlerin etkisi hakkında ilginç bir deney

    Yaşadıklarıma çok öfkeliyim.
  • Olumsuz duygu ve sözler omurga sağlığını etkiliyor! Olumsuz sözlerin etkisi hakkında ilginç bir deney

    Bu suçluluk duygusu beni eziyor. 
  • Olumsuz duygu ve sözler omurga sağlığını etkiliyor! Olumsuz sözlerin etkisi hakkında ilginç bir deney

    Ekonomik destekten yoksunum.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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