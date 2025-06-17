Olympos Antik Kenti'nin kaya mezarları ilk kez ziyarete açıldı

Bu alanlarda hem Roma dönemine ait mezarlarda hem de devamı niteliğindeki erken Bizans dönemine ait sivil konut yapılarında kazılar yürüttük. Bir yandan da kent içerisinde farklı alanlarda yine tespit ve belgeleme çalışmalarımız devam etti. Tüm alandaki kazılardan sonra koruma ve onarım çalışmalarını da birlikte sürdürüyoruz." dedi.