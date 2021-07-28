Ömer Bayram’a önce tepki sonra destek

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven karşılaştı. Sarı-kırmızılılarda mücadelenin 75. dakikasında Ömer Bayram oyundan çıkarken taraftarlarından bir bölümünden tepki gördü. Bir bölüm taraftarlar ise Ömer’e lehinde tezahüratlarda bulundu. Teknik Direktör Fatih Terim de 30 yaşındaki futbolcusunun kenara gelmesinden sonra oyuncusuna sarılarak destek verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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