Gürcistan'da tartışmalı "yabancı etkinin şeffaflığı" yasası üçüncü kez onaylandı
Gürcistan'da yaklaşık bir aydır protestolara sebep olan "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı üçüncü kez onaylandı.
Gürcistanın başkenti Tiflis'te, hükümetin Nisan ayında sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" hakkında yasa tasarısının üçüncü ve nihai oylamada onaylandı.
Parlamento binasının çevresinde toplanan göstericiler ise yasa tasarısına tepki gösterdi. Çok sayıda polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı bina çevresinde zaman zaman arbede yaşandı, bazı göstericiler gözaltına alındı.
Parlamentoda 17 Nisan'da birinci ve 1 Mayıs'ta ikinci oylamadan geçen tasarının yasalaşması için parlamentoda bugün 3. kez onaylandı.
PROTESTOLAR BİR AYDIR SÜRÜYOR
Gürcistan'da, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı protestolar, yaklaşık bir aydır devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı güçleri, 1 ve 2 Mayıs'taki gösteriler sırasında Parlamento binasının kapılarını kuşatmaya çalışan ve binanın önünde barikat kuran göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulunmuştu.
Hükümetin bu yıl Parlamentoya tekrar sunduğu tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'da kurulan kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor.
Tasarıya göre, söz konusu kuruluşların kayıt işlemleri Gürcistan Adalet Bakanlığınca kontrol edilecek.