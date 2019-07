On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek çekilişin ardından belli olacak. On Numara'da son olarak geçen hafta İzmir Menemen'den 10 bilen 1 kişi 343 bin 499 liralık ikramiyenin sahibi oldu. İşte On Numara çekilişine dair detaylar...

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her pazartesi günü saat 21.15'te gerçekleştiriliyor. On Numara çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor.

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 22 TEMMUZ: 02 - 14 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25 - 27 - 33 - 36 - 38 - 39 - 43 - 46 - 49 - 50 - 51 - 56 - 71 - 74 - 77 - 78

10 bilen kişi sayısı : 1

9 bilen kişi sayısı : 82

8 bilen kişi sayısı : 1.701

7 bilen kişi sayısı : 17.774

6 bilen kişi sayısı : 109.980

Hiç bilmeyen kişi sayısı : 188.473

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 343.499,65 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.793,10 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 134,75 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24,65 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,15 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,15 TL