Haftada iki gün Sisal Şans tarafından düzenlenen On Numara, şans oyunu tutkunları tarafından araştırılıyor. Cuma günü çekiliş günlerinden birinin olması nedeniyle On Numara ne zaman, saat kaçta çekilecek ve büyük ikramiye ne kadar gibi soruların cevapları merak ediliyor. İşte ayrıntılar...