On Numara sonuçları dün akşam yapılan çekilişle belli oldu. 8 Ekim On Numara sonuçlarına göre Çanakkale Yenice'den bir kişi 336 bin 917 liranın sahibi oldu. Geçen hafta On Numara'da 10 bilen İzmir Karşıyaka'dan bir kişi 324 bin lira ikramiye kazanmıştı. İşte Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) gerçekleştirdiği On Numara çekiliş sonuçları

ON NUMARA SONUÇLARI: 3 - 6 - 16 - 17 - 22 - 26 - 29 - 30 - 34 - 35 - 36 - 51 - 53 - 54 - 55 - 58 - 60 - 68 - 74 - 76 - 77 - 79

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) dün akşam saat 21.15'te yaptığı On Numara çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. On Numara sonuçlarına göre Çanakkale Yenice'den 10 bilen 1 kişi 336 bin 917 lira ikramiye kazandı.İşte 8 Ekim On Numara çekiliş sonuçlarına göre ikramiye bilgileri...

10 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 336.917,80 TL 9 bilen kişi sayısı : 87 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.581,90 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.693 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 133,05 TL 7 bilen kişi sayısı : 17.466 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24,40 TL 6 bilen kişi sayısı : 108.477 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,15 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı: 185.067 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,15 TL

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

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