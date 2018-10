On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılacak çekiliş sonrasında belli oldu. MPİ On Numara çekilişi öncesi ise heyecan doruktaydı. Çekilişin hemen ardından MPİ On Numara sonuçları (8 Ekim) şans oyunu tutkunları tarafından araştırılmaya başlandı. İşte On Numara çekiliş sonuçları...

ON NUMARA SONUÇLARI (8 EKİM)

On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından her hafta pazartesi günü saat 21.15'te yapılıyor. MPİ'nin Ankara Balgat'taki binasında noter huzurunda gerçekleşen çekiliş, MPİ'nin resmi internet sitesinden de canlı olarak yayınlanıyor. İşte On Numara'nın bu haftaki (842. hafta) sonuçları...

On Numara sonuçları (8 Ekim): 79 - 17 - 74 - 76 - 36 - 35 - 16 - 60 - 54 - 58 - 29 - 3 - 55 - 6 - 26 - 22 - 30 - 68 - 77 - 34 - 53 - 51

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI (1 EKİM)

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 324 bin 406 lira 20 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 843'üncü hafta çekilişinde 9 bilen 102 kişi 2 bin 121 lira 10'ar kuruş, 8 bilen bin 768 kişi 122 lira 75'er kuruş, 7 bilen 16 bin 745 kişi 24 lira 70'er kuruş, 6 bilen 100 bin 985 kişi 4 lira 30'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 195 bin 467 kişi 2 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin, kuponlarını İzmir'in Karşıyaka ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 162 bin 698 lira 35 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 861 bin 860 lira 75 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 480 bin 599 lira 63 kuruş aktarıldı.

10 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 324.406,20 TL 9 bilen kişi sayısı : 102 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.121,10 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.768 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 122,75 TL 7 bilen kişi sayısı : 16.745 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24,70 TL 6 bilen kişi sayısı : 100.985 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,30 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı: 195.467 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2,85 TL

