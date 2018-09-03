On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam 839. hafta çekilişi gerçekleştirilen On Numara'da kazandıran numaralar merak ediliyor. On Numara'da geçen hafta Bursa Osmangazi'den 1 kişi 10 bilerek 309 bin 346 bin liralık ikramiyenin tek başına sahibi olmuştu. Peki On Numara'nın bu akşamki kazandıran numaraları neler oldu?

ON NUMARA SONUÇLARI - 3 EYLÜL 2018: 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 14 - 15 - 18 - 21 - 28 - 36 - 42 - 47 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 62 - 65 - 67 - 72

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen On Numara çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. On Numara çekilişinin sonuçlarına göre ikramiye bilgileri belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

10 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 9 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 8 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 7 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 6 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** Hiç bilmeyen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 27 AĞUSTOS 2018

On Numara'nın geçtiğimiz hafta yapıla 27 Ağustos 2018 tarihli 838. hafta çekilişinde şanslı numaralar 02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 10 - 34 - 35 - 37 - 39 - 42 - 44 - 47 - 49 - 58 - 62 - 66 - 68 - 75 - 77 - 79 - 80 olarak belirlendi. On Numara'nın bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Bursa'nın Osmangazi ilçesinden satın aldığı bildirildi.

10 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 309.346,15 TL 9 bilen kişi sayısı : 89 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.989,80 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.477 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 139,90 TL 7 bilen kişi sayısı : 15.306 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 25,65 TL 6 bilen kişi sayısı : 100.156 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,15 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 180.264 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2,95 TL

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