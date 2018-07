On Numara çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi - MPİ tarafından gerçekleştirilen 23 Temmuz On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi - MPİ'nin resmi inetrnet sitesinden saat 21.15'te canlı olarak yayınlanacak. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte 10 bilen 3 kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. 23 Temmuz On Numara çekilişi için gözler saat 21.15'e çevrildi...

16 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



On Numara - 16 Temmuz Sonuçları: 3 - 5 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 24 - 34 - 37 - 41 - 46 - 51 - 56 - 57 - 63 - 66 - 67

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanan On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. On Numara sonuçlarına göre Antalya Muratpaşa, Bursa Osmangazi ve Mersin Akdeniz'den 3 kişi 10 bildi ve kişi başına 104 bin 402 lira ikramiye kazandı. On Numara'da dağıtılan diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

10 bilen kişi sayısı : 3 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 104.402,35 TL 9 bilen kişi sayısı : 168 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.242,95 TL 8 bilen kişi sayısı : 3.146 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 66,65 TL 7 bilen kişi sayısı : 26.197 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,35 TL 6 bilen kişi sayısı : 133.424 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,10 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı: 161.360 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,35 TL

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

On Numara çekilişkleri Milli Piyango İdaresi - MPİ tarafından Ankra Balgat'taki MPİ binasında çekiliyor. Çekiliş her hafta düzenli olarak pazartesi günleri gerçekleşiyor. Saat 21.15'te başlayan On Numara çekilişi 15 dakika sürüyor ve MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanıyor.

ON NUMARA İLE İLGİLİ YASAKLAR

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

