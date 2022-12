Sesli dinlemek için tıklayınız. 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Geçen yıl Türkiye'de düzenlenen Model of Models yarışmasında 1'incilik kazandı, Paris'te Miss Supertalent of The World yarışmasında 3'üncü oldu, hukuk fakültesi 1. sınıfta okuyor, single çıkarmaya hazırlanıyor. Bugün 19 yaşında hayatının baharında olan Ecem April Onutman, çocukluk çağında yaygın görülen kanserlerden lenfoma ile 16 yaşındayken karşılaştı. Öksürük ve gece terlemeleri şikayetiyle çekilen akciğer filminde göğüs boşluğunda gölge görülmesinden şüphelenilince Ecem hastaneye götürüldü. Yapılan tetkiklerde 3. evre lenfoma teşhisi konuldu. Birkaç gün sonra yeni yıla girileceğinden doktoru, Ecem'in tedavi programını hazırlayıp ona yılbaşı gecesi eğlenmesi için müsaade etti ve yeni yılla birlikte planlandığı şekilde tedavi süreci başladı.

ECEM'İ HASTANE ODASINDA DA HEP GÜLDÜRDÜ

Ecem'in bu zorlu süreçte en kötü anlarının tanığı olan annesi Aylin Arat ve babası Kıvanç Onutman çocukları için çok üzülseler de gülümsemeyi eksik etmediler, Ecem'e hep umut verip, negatif bir duygu yansıtmadılar. Annesi onu gece gündüz, evde de hastane odasında da güldürmeyi başardı.

Anne Arat, "O zorlu günlerde hocamıza güvenimizi, hastalığı yeneceğimize dair inancımızı bir an olsun kaybetmedik. Çok ağır kemoterapi tedavisi ve radyoterapi süreçlerinde tüm zorluklara rağmen hep gülmeye özen gösterdik. Kendimi Ecem'e adamıştım. Hastane odasında bir yandan da bilgisayarla işlerimi devam ettiriyordum. Arkadaşlarımız, dostlarımız da bize çok büyük destek oldular. Her kemoterapi sonrası yapılan pet çekimlerinde tümör giderek azaldı ve sonunda hep birlikte başardık. Ecem de küçüklüğünden beri hep çok olgundu. Hastalığını öğrenince de kolayca kabul etti, kendini koyuvermedi ve hep dimdik ayakta durdu" dedi.

Arat, ailelere umutlarını asla kaybetmemelerini, kötü düşüncelerden uzak durarak çocuklarına hep içten gülüşlerle yaklaşmalarını tavsiye etti ve "İlk başta insan niye bu bizim, benim çocuğumun başına geldi diye şoka giriyor ancak bunu da şöyle çözdüm; yaşadığımız güzel şeylerde 'niye ben?' demiyorsam, kötü şeylerde de 'niye ben?' dememeliyim dedim. Öyle olunca bir nebze de olsa kolaylaştırıyorsunuz. Hiçbir zaman pes etmesinler, hep gülmeye ve çocuklarını güldürmeye özen göstersinler. Çünkü çocuklar bizim onlara yansıttığımız enerjiyle güç bulabiliyor" ifadelerini kullandı.

"İYİLEŞİR İYİLEŞMEZ HAYALİNİ KURDUĞUM MODELLİK İÇİN KOLLARI SIVADIM"

"Hastalığı yenmede pozitif olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum" diyen Onutman şunları söyledi: "İyileşir iyileşmez küçüklüğümden beri hayalini kurduğum modellik için kolları sıvadım. Ancak tedavi sürecinde kortizondan dolayı çok kilo almış, 84 kiloya çıkmıştım. Diyetle ve sporla 9 ayda 24 kilo vermeyi başardım ve modellik yürüyüş eğitimi aldım. Modellik akademisinde ders alırken, Model of Models yarışması olduğunu öğrendim ve çevremdekilerin ısrarıyla yarışmaya katıldım, Türkiye 1'incisi oldum. Sonra Paris'e gittim ve Miss Supertalent of The World yarışmasında dünya 3'üncüsü oldum. Halen modelliğe devam ediyorum aynı zamanda Hukuk Fakültesinde 1. sınıf öğrencisiyim. Avukatlık diplomamı almak istiyorum. Kısa bir süre sonra Boşnak türküsü seslendirdiğim single çıkaracağım. Müziği çok sevdiğim için lise yıllarımda yıl sonu gösterilerinde yıllarca sahneye çıkıp şarkı söyledim. Hastalığımın acısını çıkarıyor, hayatı doyasıya ama anlamlı işlerle en güzel şekilde yaşamaya çalışıyorum."

Amerika'da doğan ve üç yaşında Türkiye'ye gelen Onutman, kendisine yeniden hayat veren doktoru Prof. Dr. Cengiz Canpolat'a ve hastanede onun bu zorlu süreci atlatmasında emeği geçen herkese minnet duyduğunu, yılda bir rutin tetkik yaptırarak yaşama sarıldığını söyledi.

YILBAŞI PARTİSİNDE DOYASIYA EĞLENDİLER

Kanser tedavisi gören çocuklar ve aileleri hastaneye bu kez yeni yıl partisi için geldiler. Lösemi, lenfoma, beyin tümörü ve yumuşak doku sarkomu gibi çocukluk çağı kanserleriyle mücadele eden minik kahramanlar masal dünyasını andıran bir ortamda şarkılar eşliğinde doyasıya eğlenerek oyunlar oynadılar. Palyaçolar, balonlar ve yeni yıl pastasıyla 2023'ü karşıladıkları törende Ecem April Onutman da çocuklara bol bol hediyeler dağıttı, onlar için sahneye çıkarak şarkı söyledi.

Haberin görseli Ecem April Onutman'ın Instagram hesabından alınmıştır.