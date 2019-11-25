Önemli konular, önemli konuklar

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin film endüstrisinin buluşmasını sağlayan VisionIST 'Endüstri Günleri' bölümünün ikinci gününde yine önemli konular ve konuklar yer aldı. Oyuncu Fadik Sevin Atasoy ve yönetmen Ömür Atay sinema profesyonelleriyle buluştu.

Zeynep Atakan'ın yönettiği 'Pitching Stüdyo' çalışmasıyla başlayan ikinci gün ilk programının ardından 'Yansımalar' bölümünde akademisyen Bülent Vardar 'Sinema Eğitimi Nasıl Olmalı?' başlığıyla konuklarla tecrübelerini paylaştı. 'Sektörde Kadın Olmak' panelinde ise Fadik Sevin Atasoy moderatörlük yaptı. Bu bölümde senaryo danışmanı Simona Nobile, Atasoy'un ve konukların sorularını cevapladı.

Öğleden sonra gerçekleşen 'Atölye' bölümünde ise cast yönetmeni Harika Uygur 'Oyuncu Olmak İstiyorum, ne Yapmalıyım?' başlığında bilgi paylaşımında bulundu. Maxine Williamson ise 'Asya Pasifik Ödülleri Nasıl Doğdu?' konusunda sanat yönetmenliği tecrübelerini aktardı. Günün son konuğu ise 'Ustalık Sınıfı' bölümünde yönetmen Ömür Atay oldu. Atay 'Tür Filmlerinde Sanat Yönetimi' başlığında sinemada usta çırak ilişkilerine kendi bakışını Zeynep Atakan'ın moderatörlüğünde anlattı.