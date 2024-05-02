"11-12 ARACA ZARAR VERDİ"

Hafif ticari aracı zarar gören Eray Tümen, "Dün akşam saat 19.30 civarlarında bir bayan aşağıdan başladı. Tek tek araçlarını camlarını kıra kıra aşağı kadar gitti. Yaklaşık 11-12 araca zarar verdi. Yoldan taş toplayıp 4-5 kere vura vura camları patlatıyor. Zaten taş da arabanın içinde duruyor. 15 bin liraya yakın zararımız var. Sadece ben değil birçok vatandaşın zararları var." diye konuştu.