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        Mahallelinin kabusu oldu: Onlarca araca zarar verdi

        İstanbul Pendik'te bir kadın, yerden aldığı taşlarla park halindeki araçların camlarını ve aynalarını kırdı. Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri "Bu hanımefendi bizim mahallede oturuyor. Sürekli gündüz gece demiyor araçlara zarar veriyor" diyerek kadın hakkında işlem yapılmasını istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 12:03 Güncelleme: 02.05.2024 - 12:19
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        Pendik'in Velibaba Mahallesi'nde yaşayan bir kadın mahalle halkının kabusu oldu.

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        Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen kadın, yerden topladığı taşlarla park halindeki araçların camlarını kırdı.

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        Araçlara taşla vurarak zarar veren kadın otomobillerin aynalarıyla sileceklerini de kırdı.

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        Araçlara zarar verirken bir taraftan da bağıran kadını bir otomobil sahibi aşağı inerek durdurmaya çalıştı. Araç sahibi ile kadın arasında tartışma çıkarken diğer mahalle sakinleri de olay yerine geldi.

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        Maddi hasar meydana gelen araçların sahipleri polisi arayarak şikayetçi oldu.

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        Kadının yerden aldığı taşlarla araçlara zarar verdiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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        Mahalleye gelen polis ekipleri kadını ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

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        "11-12 ARACA ZARAR VERDİ"

        Hafif ticari aracı zarar gören Eray Tümen, "Dün akşam saat 19.30 civarlarında bir bayan aşağıdan başladı. Tek tek araçlarını camlarını kıra kıra aşağı kadar gitti. Yaklaşık 11-12 araca zarar verdi. Yoldan taş toplayıp 4-5 kere vura vura camları patlatıyor. Zaten taş da arabanın içinde duruyor. 15 bin liraya yakın zararımız var. Sadece ben değil birçok vatandaşın zararları var." diye konuştu.

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        Mahalle sakini Volkan Altaş, "Bu hanımefendi bizim mahallede oturuyor. Sürekli gündüz gece demiyor, bizim 3 tane aracımız var burada. Biz buradan geçerken bize dubaları taşları fırlatıyor. Eskiden çöp konteynerlerini deviriyordu. Şimdi araçlara başladı vurmaya. Bayan diye seslenmiyoruz ama yetkililerden ailesine ulaşıp sağlık sorunu varsa gereken yardımın yapılmasını istiyoruz. " dedi. 

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        Bir esnaf ise, "Bundan 1 ay önce de oldu. Müşterimizin dikiz aynasını parçalamıştı. Dün de akşam 7 civarında kadın yukarıda 6-7 aracın dikiz aynasını camını parçalamış. Polis geldi hasar var araçlarda. Araç sahipleri geldi şikayetçi oldular " dedi.

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        #İstanbul Pendik
        #araçlara zarar veren kadın
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