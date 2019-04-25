Diyabetin beslenmenin sağlıklı bir zemine oturtulmasıyla tam olarak aşılabileceğini belirten Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, “Önlem alınmazsa 40 sene içinde bu ülkedeki herkes diyabet hastası olacak!” diyerek tıbbi beslenmede giderek artan bir tehdide işaret etti.
EKMEK, MAKARNA, BULGUR, KAHVALTILIK GEVREKLER HASTA EDİYOR
Kamuoyunda toplumu yanlış beslenmeye yönelten öneriler nedeniyle çağın vebası olarak tanımlanan Tip 2 diyabetlilerin Türkiye’de 2 kat, diyabet hastası adayı olan pre-diyabetlilerin sayısının ise 4 katı arttığını vurgulayan Dr. Ümit Aktaş, “Çok fazla karbonhidrat içeren yiyecekler tüketmeye yönlendirildik. Beslenmemizde ekmeğin yeri arttı. Ekmek tüketiminde 10 sene önce rekor kırdık, en çok ekmek tüketen ülke olduk. Ekmeğin yanı sıra makarna bulgur, kahvaltılık gevrekler gibi besinler hasta ediyor. Bunların hepsinden uzak durulması gerekiyor” dedi.
BOL KARBONHİDRAT VE GLUTEN TÜKETEN DİYABETLİLER İYİLEŞEMEZ
Diyabet hastalarına bol karbonhidrat içeren besinlerin tüketilmesinin önerildiğine dikkat çeken Dr. Aktaş, şunlara dikkat çekti: “Bol karbonhidrat ve gluten tüketen diyabet hastaları iyileşmez. Diyabet, beslenmenin düzenlenmesiyle tam şifayla iyileşir. Diyabet hastaları ömür boyu ilaç kullanmaya mahkûm değildir. Nitekim Tip 2 diyabet hatalarının hiçbiri ilaçlardan kurtulamıyor, hastalık giderek ilerliyor. İlaç insülin kullanmalarına rağmen ayakları kesiliyor, böbrekleri iflas ediyor, gözleri kör oluyor ve en önemlisi kalp damar hastası oluyorlar.”
Dünyada bir numaralı ölüm nedeninin kalp damar hastalıkları, kalp damar hastalıklarının da önde gelen nedeninin diyabet olduğunu belirten Dr. Aktaş, “Diyabetten korumak istiyorsanız tüm karbonhidratları ve gluten içeren gıdaları hayatınızdan çıkarmalısınız” dedi.
Dr. Ümit Aktaş, diyabet hastalarının tüketmesi gereken besin maddelerini şöyle sıraladı:
YAĞ TÜKETMEKTEN KORKMAYIN, YOĞURDUNUZU EVDE YAPIN
“Diyabet hastaları iyileşmek istiyorsa, yağ tüketmekten korkmayıp, zeytinyağı, tereyağı gibi sağlıklı yağları tüketmeli! Beslenme alışkanlıklarında paça ve kemik suyu çorbasına yer vermeli! Kendi yoğurtlarını, kefirlerini, sirke ve turşularını evlerinde yaparak sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmeliler! Ceviz, fındık, badem gibi sağlıklı kuruyemişleri de öğünlerine eklemeliler! Karbonhidrat ve glutenden tüketmeyi sürdürürlerse iyileşemezler. Tip 2 hastaları, karbonhidratı hayatlarından çıkarırlarsa sağlıklı beslenerek ilaç almaktan kurtulur, tam şifa ile iyileşirler.”
ANTİ-DİYABET YAŞAM ÖNERİLERİ
* Temel kuralımız doğal beslenme olsun. Bütün işlenmiş gıdaları ve şekeri hayatınızdan çıkarın. Unutmayın, raf ömrü olan her gıda işlenmiş gıdadır.
* Tüm sebzeleri mevsiminde tüketin.
* Meyvelerin şeker içerdiğini unutmayın. Seçiminizi elma gibi düşük oranda şeker içeren, yani glisemik indeksi düşük meyvelerden yana yapın.
* Her türlü ekmek (beyaz, kepekli, tam buğday, yufka, lavaş, köy ekmeği),un, bulgur, makarna, erişte, şehriye ve hatta ev tarhanasından bile uzak durun.
* Yulaf, arpa ve çavdar da gluten içerirler, doğal olarak bunları da tüketmeyin.
* Marketlerde “glutensiz” adı altında satılan tüm ürünler nişastadan üretilir. Bunların glisemik indeksi, şekerin neredeyse iki katıdır ve bunlar da asla tüketilmemelidir.
* Hazır mayalı gıdalardan uzak durun.
* Genetiğine müdahale edilmiş yemle beslenen besi hayvanlarından, aynı nedenden dolayı çiftlik balıklarından da uzak durun. * Merada yayılmış hayvan eti ve deniz balıkları, yani, fıtratına uygun yetiştirilmiş hayvandan gelen kırmızı et, tavuk eti, balık, yumurta tüketin.
* Tüm sakatatlar faydalı ve gereklidir.
* Sızma zeytinyağını bol bol tüketin. Halis tereyağından da korkmayın, bolca tüketin.
* Ev yapımı yoğurt, kefir ve turşu tüketin.
* Egzersiz anti-diyabetik bir yaşam tarzının olmazsa olmazıdır. Öyle spor salonlarına gidip, sağlığınızı tehlikeye atan ağır egzersiz programlarından bahsetmiyorum. Yürümek en güvenli, en sağlıklı egzersizdir. Günde yarım saatle başlayın ve bir saate çıkarmayı hedefleyin.
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