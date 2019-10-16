Onur ödülleri Şensoy ile Deniz'e

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 23'üncü İstanbul Tiyatro Festivali, 13 Kasım - 1 Aralık arasında tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketlerini, festivalin onur ödüllerini ve Gülriz Sururi & Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü'nü takdim etmek için Ses Tiyatrosu'nda özel bir gece düzenlendi. Ödül gecesinin sunuculuğunu Yiğit Özşener üstlenirken açılış konuşmasını İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı yaptı. Eczacıbaşı "Dünyanın dört bir yanından saygın kültür kurumları ve topluluklarla işbirlikleri yürüten ve yerli yapımları destekleyen İstanbul Tiyatro Festivali, içinde bulunduğumuz coğrafyanın en önemli etkinlikleri arasında yer alıyor. Festival aracılığıyla Türkiye ve küresel ölçekteki kültür - sanat evreni arasında verimli bir etkileşim sağlıyor, gençlerin kültür - sanata katılım ve erişimini artırmak için çalışmalar yürütüyor, güncel kültür - sanat üretimini destekliyoruz. Gösterileri ve yan etkinlikleriyle çok yönlü bir kültür ve sanat şenliği olan 23'üncü İstanbul Tiyatro Festivali'nin düzenlenmesindeki katkıları için başta eş sponsorlarımız, Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş olmak üzere tüm sponsor ve destekçilerimize içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Açış konuşmasının ardından festivalin eş sponsorları Koç Enerji Grubu şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş adına bir konuşma yapan Koç Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu şunları söyledi; "Koç Topluluğu olarak sürdürülebilir kalkınmanın sadece ekonomik değil sosyal ve kültürel alandaki gelişmişlikle sağlanacağına inanıyoruz. Bu nedenle Topluluk olarak, kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenerek, toplumun en geniş kesimlerine ulaşmasını son derece önemsiyoruz. Ülkemizin enerji ihtiyacını karşılayan Enerji Grubu markalarımız Aygaz, Opet ve Tüpraş, faaliyet alanlarının yanı sıra kurumsal vatandaşlık anlayışı kapsamında, kültür sanat alanında gerçekleştirilen farklı toplumsal projelerde yer alıyor. İstanbul Tiyatro Festivali ise bu projelerin en kıymetlilerinden biri... 23'üncüsü gerçekleşecek İstanbul Tiyatro Festivali'nin ise bizim için geçmiş yıllardan ayrı bir önemi var. Bu yıl festival sponsorluğumuzun 15'inci yılı. Festivalin bugün ulaştığı boyutu, sanatseverlerin ilgisini, hatta bizlere kadar ulaşan bilet taleplerini dikkate aldığımda ne kadar doğru bir tercihte bulunduğumuzu tekrar görüyorum. Ayrıca festival kapsamında öğrenci projesine son 3 yıldır verdiğimiz destekle genç kuşakların çağdaş tiyatronun önemli örnekleriyle buluşmasına da vesile oluyoruz. Koç Enerji Grubu olarak İstanbul Tiyatro Festivali'ni tüm enerjimizle destekliyor ve festivalde 15 yıldır aynı rolde "sahne almaktan" büyük onur duyuyoruz."

Daha sonra festival eş sponsorları Aygaz adına Genel Müdür Gökhan Tezel'e, Opet adına Genel Müdür Cüneyt Ağca'ya ve Tüpraş adına Genel Müdür İbrahim Yelmenoğlu'na İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı tarafından plaketleri sunuldu. Festivale yüksek katkıda bulunan mekân sponsoru Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ne, Gençlik Platformu Destekçisi Anadolu Efes'e, gösteri sponsorları ENKA Vakfı, Tekfen Holding ve Allianz Türkiye'ye, Öğrenme ve Gelişim Programı sponsoru Yeditepe Üniversitesi'ne ve değerli katkıları nedeniyle Goethe Institut, İstanbul Fransız Kültür Merkezi ve Kadıköy Belediyesi'ne birer teşekkür plaketi takdim edildi.

Gecede İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz festivalin programını tanıtan bir konuşma yaptı. Yılmaz, konuşmasında"13 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında çok geniş bir yelpazede oyunlar, dans gösterileri ve performanslar izleyeceğiz. Bu yıl festival sahne sanatlarının farklı biçimlerini bir araya getiriyor. Kimi zaman izleyiciler oyun karakterine dönüşürken diğer taraftan gerçek hikâyeleri yine o hikâyelerin gerçek kahramanlarından dinleme fırsatı bulacak. Festivalde yurt dışından 12, Türkiye'den 16 olmak üzere 28 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 78 gösteriminin yanı sıra Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamında okuma tiyatroları, söyleşiler, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi tamamı ücretsiz yan etkinlikler de gerçekleştirilecek. 2014'ten bu yana festival programında yer alan ve yurt dışından profesyonellere yerli yapımlardan örnekleri izleme fırsatı veren Uluslararası Platform'un da 5'incisini gerçekleştireceğiz" sözlerine yer verdi.

23'üncü İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülleri bu yıl yazar, tiyatro oyuncusu ve yönetmen Ferhan Şensoy, sahne tasarımcısı Metin Deniz ve yönetmen Emmanuel Demarcy-Mota'ya veriliyor. Ses tiyatrosunda gerçekleştirilen törende Ferhan Şensoy ve Metin Deniz'in Onur Ödülleri İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı tarafından takdim edildi. Ferhan Şensoy adına ödülü Ses Tiyatrosu Müdürü Mustafa Gültekin aldı. Emmanuel Demarcy-Mota'ya ödülü, 22 Kasım'da sunulacak.