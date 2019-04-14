Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında seriyi yine bozamazken sarı-kırmızılıların tek golünü atan Henry Onyekuru açıklamalarda bulundu. Nijeryalı yıldız "Ezeli rakibimiz ile oynarken gol atmak mutluluk verici bir şey ancak kazanamadık. İyi oynadık ancak skoru alamadık. Bu saatten sonra önümüzdeki maçlara bakmak zorundayız. Futbolda her şey olabilir, şu anda 5 puan fark var. Biz çalışmaya ve hatalarımızdan ders almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.