Otogar değnekçisi cinayetinde '500 bin lira haraç' iddiası Otogar değnekçisi 56 yaşındaki Göksel Onmaz'ın 31 yaşındaki Vural Çural Güçlü ile otogardaki yazıhanesini devrettiği 49 yaşındaki Ömer Y.'den 250'şer bin TL haraç istediği için öldürüldüğü iddia edildi.

Adana'da, otogar değnekçisi Göksel Onmaz'ı (56) darbedip, tabancayla öldüren 7 şüpheli saklandıkları adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Onmaz'ın, şüphelilerden Vural Çural Güçlü (31) ile otogardaki yazıhanesini devrettiği Ömer Y.'den (49), 250'şer bin lira haraç istediği için öldürüldüğü iddia edildi.

6 ARKADAŞI İLE GİTTİ Olay, 12 Temmuz'da saat 15.30 sıralarında, Yüreğir ilçesindeki Yüreğir Otogarı'nda meydana geldi. Otogarda değnekçi olarak çalışan Göksel Onmaz, çay ocağında otururken, yanına husumetli olduğu Vural Çural Güçlü ile 6 arkadaşı geldi. REKLAM

3 KİŞİ ONMAZ'A SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEDİ Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, Güçlü'nün arkadaşları Hayrettin Karaoğlu (26), Oğuzhan Biçer (25), Yusuf Zeren (21), Onmaz'a tabancayla ateş etti. Onmaz, göğüs, boyun ve başına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheliler ise otogardan kaçtı.

'ONMAZ 250'ŞER BİN TL HARAÇ İSTİYORDU' İDDİASI Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerini belirleyip, yakalanmaları için çalışma başlattı. Güçlü'nün, otogardaki yazıhanesini bir süre önce Ömer Y.'ye devrettiği, Onmaz'ın ise ikisinden de 250'şer bin lira haraç istediği iddia edildi. Güçlü ile Ömer Y.'nin parayı vermeyi reddetmesi üzerine Onmaz'ın, "Size burada ekmek yedirmem" diyerek tehdit ettiği, olay günü de konuyu konuşmak için buluştukları öğrenildi.