Opera binasından kitabevine çevrilen görkemli bina görenleri büyülüyor

Dünyanın en iyi kitapçıları arasında gösterilen ve Arjantin'de yer alan El Ateneo Grand Splendid, tasarımı ve detaylarıyla insanı büyülüyor.

El Grand Splendid; Pero ve Torres Armengol tarafından tasarlandı. 1919 yılında 1050 kişilik bir opera binası olarak hizmete girdi.

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2 bin metrekarelik bir alana inşa edilmiş görkemli yapı ilk açıldığı zamanlarda bir kültür merkeziydi; birçok ünlü şarkıcı müziklerini burada kaydetti. Hatta 1923 yılında bir radyo yayını bile başlatıldı.