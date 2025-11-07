Macaristan Başbakanı Orban Trump-Putin zirvesi için Beyaz Saray'a gidecek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdireceğini iddia eden ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yeni bir zirve için düzenlenmesi için Beyaz Saray'ı ziyaret edecek.

Zirveye Budapeşte'de ev sahipliği yapmayı öneren Orban, ayrıca Trump'ın Putin'i çatışmayı sona erdirmek için müzakereleri yavaş ilerletmekle suçlamasının ardından, Rus enerjisine yönelik ABD yaptırımlarından muafiyet talep edecek.

Görüşmeye yakın kaynaklar, Orban'ın önceliğinin, Nisan ayında yapılacak parlamento seçimleri öncesinde Trump'ı Macaristan'ı ziyaret etmeye ikna etmek olduğunu söylüyor. Danışmanları, Trump'ın ziyaretinin Orban'ın rolünü güçlendireceğine inanıyor.

REKLAM

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Macaristan Başbakanı Orban'ın geçtiğimiz günlerde Rus petrolüne yönelik ABD yaptırımlarından muafiyet talep etmesine olumsuz yanıt vermişti.

"ORBAN'IN ÖNCELİĞİ TRUMP'IN BUDAPEŞTE'YE GELMESİ"

Macaristan hükümetine bağlı bir dış politika kurumunda çalışan bir kaynak, "Orban, Trump'ın seçimlerden önce Budapeşte'ye gelmesini istiyor. Bu en önemli öncelik. Rus gazı konusunu görüşecekler ama Orban'ın en çok önemsediği şey seçimler." dedi.