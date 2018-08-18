Kaza, Ordu-Samsun karayolu Bolaman Bölge Trafik Denetleme İstasyonu önünde meydana geldi. Emekli polis Emrullah Usta yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü itfaiye ekiplerinin yardımı ile aracından çıkardıktan sonra olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri daha sonra yaralıyı Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı.

''TESADÜFÜN DE BÖYLESİ''

İHA'nın haberine göre, kazadan 5 dakika sonra emekli polisin eşi olay yerinden geçtiği sırada eşinin kazasına denk geldi. Olay anını anlatan Nevin Usta, “Kardeşimle birlikte Ordu’ya gidiyorduk. Trafiğin yavaş aktığını görünce kaza olduğunu tahmin ettik. İleride takla atan arabayı bizim arabanın rengine benzettik. Olay yerine biraz daha yakınlaşınca plakadan bizim araba olduğunu öğrendim. Eşimin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince rahatladık. Tesadüfün de böylesi” dedi.

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