Ordu'nun Aybastı ilçesinde, bir mahalledeki heyelan nedeniyle 17 bina için nakil kararı verildi.





Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi'nin Yağcılı mevkisindeki bazı evlerde çatlak ve yollarda yarıkların oluşması üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgede yaptığı inceleme sonrası bazı evlerle ilgili boşaltılma kararı verildi. Söz konusu evlerden 10'unda ikamet eden vatandaşlar, akrabalarına gönderildi. Vatandaşların kısa süre içinde yurtlara yerleştirileceği öğrenildi.

Aybastı Kaymakamı Yusuf Beran Vuran da heyelan riskinin devam ettiği mahallede incelemelerde bulunarak, AFAD ekiplerinden bilgi aldı.

NAKİL KARARI VERİLEN BİNALARDA YAŞAYANLAR KİRAYA ÇIKACAK

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün Aybastı ilçesinde heyelan olduğu bilgisi üzerine Afet ve Acil Durum Müdürlüğü teknik ekibinin bölgede inceleme gerçekleştirdiği belirtildi.

İnceleme neticesinde heyelanlı alanın "afete maruz bölge" kapsamına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak üzere heyelan bölgesinde ikamet eden 10 konut sahibi aile ilk etapta akrabalarının yanına taşınmış olup, Kaymakamlığın koordinesinde kiralık evlere çıkartılacaklardır. Kiraya çıkartılan ailelere, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce 8 bin 500 lira kira yardımı yapılacaktır. 7269 sayılı Afet Kanunu kapsamında heyelan bölgesinde kalan konut sahiplerine ilerleyen süreçte hak sahipliği çalışması yapılacak olup, uygun yerleşim alanı bulunmasını müteakip afet konutları inşa edilecektir."