Ordu'da kan donduran 'kuzen' cinayeti

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişi tartıştığı kuzeni tarafından bıçakla öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Saraçlı Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi'nde amcaoğulları olduğu öğrenilen E.Ö. ve Birol Ö. arasında tartışma çıktı.
BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö. tarafından boğazından bıçaklanan Birol Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.
AA'nın haberine göre; polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı E.Ö, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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