Ordu'da sağanak, su baskınlarına yol açtı
Ordu'nun Fatsa ve Kumru ilçelerinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, iş yerlerini su bastı
Giriş: 07.09.2025 - 07:02 Güncelleme: 07.09.2025 - 07:03
Ordu'nun Fatsa ve Kumru ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan yağış sonrası bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, iş yerlerini su bastı.
Belediye ekipleri ilçe merkezlerinde tahliye çalışması başlattı. AA'nın haberine göre; yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda su birikmesi nedeniyle trafikte aksama yaşandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ