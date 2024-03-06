Ordu'da sofraların vazgeçilmezi: Sakarca mıhlaması

Neşe Tetik de hem kendisine hem de gurbette yaşayan akrabaları için sakarca satın almaya pazara geldiğini söyleyerek, "Oldukça lezzetli sakarca bitkisinden birçok yemek yaparak tüketiyoruz. Ben genellikle yumurtalı mıhlamasını yapıyorum. Sakarca bizim sofralarımızın vazgeçilmezleri arasındadır" diye konuştu