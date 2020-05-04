Ordu'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza

AA

Vali Seddar Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, halk sağlığını yakından ilgilendiren koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere toplumun büyük çoğunluğunun riayet ettiğini memnuniyetle gördüklerini belirtti.

Hafta sonu uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına Ordu'da çok büyük oranda uyulduğunu gözlemlediklerini ifade eden Yavuz, tedbirlere uyanlara teşekkür etti.

Yavuz, tüm ikaz ve uyarılara rağmen az sayıda da olsa bazı vatandaşlar ve iş yeri sahiplerinin bu kuralı ihlal ettiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Polis sorumluluk bölgesinde 20 vatandaşımız ile 2 iş yeri sahibi, jandarma sorumluluk bölgesinde ise 112 vatandaşımız ile 1 iş yeri sahibinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplamda 135 kişi ve 3 iş yerine 147 bin 337 lira idari para cezası uygulanmıştır."

Yavuz, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararların tavizsiz uygulanacağını, uygulamaların bundan sonra da sıkı şekilde devam edeceğini bildirdi.