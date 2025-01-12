Rus turist: Türkiye'ye ve Türklere bayılıyorum

Öceli Tüneli'nin girişinde yer alan 'Dikkat! Tünelde bisikletli var. Sol şeritten gidiniz' yazılı tabelayı gören turist, bu ince düşünce karşısında duygularını videoya çekerek dile getirdi. Turist, paylaşımında, "Türkiye'ye ve Türklere bayılıyorum. Çünkü bakın buraya ne yazdılar" ifadelerini kullandı. Video sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

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