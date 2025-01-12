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        Rus turist: Türkiye'ye ve Türklere bayılıyorum

        TÜRKİYE'yi bisikletle gezen Rus turist, Ordu'nun Altınordu ilçesinde gördüğü tabelayla mutluluğunu sosyal medyada paylaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 20:01 Güncelleme: 12.01.2025 - 20:05
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        Rus turist: Türkiye'ye ve Türklere bayılıyorum
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        TÜRKİYE’yi bisikletle gezen Rus turist, Ordu’nun Altınordu ilçesinde gördüğü tabelayla mutluluğunu sosyal medyada paylaştı.

        Öceli Tüneli'nin girişinde yer alan 'Dikkat! Tünelde bisikletli var. Sol şeritten gidiniz' yazılı tabelayı gören turist, bu ince düşünce karşısında duygularını videoya çekerek dile getirdi. Turist, paylaşımında, "Türkiye'ye ve Türklere bayılıyorum. Çünkü bakın buraya ne yazdılar" ifadelerini kullandı. Video sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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