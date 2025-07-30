İstanbul'da oğulları tarafından öldürülen çift, Ordu'da toprağa verildi

Olay, 28 Temmuz’da Sancaktepe ilçesi Veysel Karani Mahallesi’nde meydana geldi. Beytullah Cin, aile içinde yaşanan tartışmanın ardından bıçakla anne ve babasını yaraladı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ahmet Cin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Eşi Emine Cin de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Beytullah Cin, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İSTANBUL’da tartıştıkları oğulları Beytullah Cin (28) tarafından öldürülen Emine (60) ve Ahmet Cin (65) çifti, memleketleri Ordu’da yan yana toprağa verildi.

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