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        İstanbul'da oğulları tarafından öldürülen çift, Ordu'da toprağa verildi

        İSTANBUL'da tartıştıkları oğulları Beytullah Cin (28) tarafından öldürülen Emine (60) ve Ahmet Cin (65) çifti, memleketleri Ordu'da yan yana toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 11:27 Güncelleme: 30.07.2025 - 11:27
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        İstanbul'da oğulları tarafından öldürülen çift, Ordu'da toprağa verildi
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        İSTANBUL’da tartıştıkları oğulları Beytullah Cin (28) tarafından öldürülen Emine (60) ve Ahmet Cin (65) çifti, memleketleri Ordu’da yan yana toprağa verildi.

        Olay, 28 Temmuz’da Sancaktepe ilçesi Veysel Karani Mahallesi’nde meydana geldi. Beytullah Cin, aile içinde yaşanan tartışmanın ardından bıçakla anne ve babasını yaraladı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ahmet Cin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Eşi Emine Cin de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Beytullah Cin, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Çiftin cenazeleri memleketleri Ordu’nun Aybastı ilçesi Zaferimilli Mahallesi’ne getirildi. Dün Zaferimilli Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Ahmet ve Emine Cin çifti, aynı mahallede yan yana toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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