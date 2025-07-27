Perşembe Yaylası Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'nde başpehlivan Mustafa Taş oldu

Ordu'da düzenlenen "917. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali"nde başpehlivanlığı Mustafa Taş kazandı.

Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'ndaki festivalin beşinci gününde mehteran takımı eşliğinde dev Türk bayrağı ile alan gezildi.

Festival kapsamında büyük orta, başaltı ve başpehlivanlık yağlı güreş müsabakaları yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 917'ncisi yapılan festival ile Aybastı'nın son derece önemli bir yer haline geldiğini söyledi.

Güler, buranın güreş alanında önemli bir merkez olduğunu belirterek, "Aynı zamanda da puan usulü yapıldığı için ayrı bir resmiyeti var. Onun için kıran kırana mertçe güreşler yapılıyor. Bu da bizi mutlu ediyor." dedi.

Yaylanın kültürel, tarihi ve turistik anlamda güzel olduğunu vurgulayan Güler, herkesi bu güzellikleri dört mevsim yaşamaya davet etti.