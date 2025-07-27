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        Perşembe Yaylası Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'nde başpehlivan Mustafa Taş oldu

        Ordu'da düzenlenen "917. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali"nde başpehlivanlığı Mustafa Taş kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 20:58 Güncelleme: 27.07.2025 - 21:11
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        Perşembe Yaylası Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'nde başpehlivan Mustafa Taş oldu
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        Ordu'da düzenlenen "917. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali"nde başpehlivanlığı Mustafa Taş kazandı.

        Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'ndaki festivalin beşinci gününde mehteran takımı eşliğinde dev Türk bayrağı ile alan gezildi.

        Festival kapsamında büyük orta, başaltı ve başpehlivanlık yağlı güreş müsabakaları yapıldı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 917'ncisi yapılan festival ile Aybastı'nın son derece önemli bir yer haline geldiğini söyledi.

        Güler, buranın güreş alanında önemli bir merkez olduğunu belirterek, "Aynı zamanda da puan usulü yapıldığı için ayrı bir resmiyeti var. Onun için kıran kırana mertçe güreşler yapılıyor. Bu da bizi mutlu ediyor." dedi.

        Yaylanın kültürel, tarihi ve turistik anlamda güzel olduğunu vurgulayan Güler, herkesi bu güzellikleri dört mevsim yaşamaya davet etti.

        Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar da 1700 güreşçinin üç gündür çekişmeli şekilde mücadele ettiğini aktararak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Festivalde güreş ağalığını, 18 milyon 60 bin lira ile en yüksek teklifi veren iş insanı Ender Şahin kazandı.

        - Başpehlivan Mustafa Taş oldu

        Birçok ilden pehlivanın katıldığı festivalde Mustafa Taş, final müsabakasında amcasının oğlu da olan rakibi Erkan Taş'ı yenerek başpehlivan oldu.

        Mustafa Taş, kendilerini yalnız bırakmayan Karadenizli güreşseverlere teşekkür ederek, "Biz Erkan ile 10-15 yıldır beraberiz, artık amca oğlunu geçtik, ağabey kardeş gibiyiz. Ayrımız gayrımız yok. Birincilik bana nasipmiş. Bugünlerin hayallerini kurarak bugünlere geldik. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun." diye konuştu.

        Etkinliğe, Vali Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, CHP Ordu Milletvekilleri Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Aybastı Kaymakam Vekili Halil İbrahim Akın, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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