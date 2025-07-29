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        Ordu'da sahil kesiminde fındık hasadına 4 Ağustos'ta başlanacak

        Ordu'da sahil kesiminde fındık hasadı 4 Ağustos'tan itibaren yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 13:42 Güncelleme: 29.07.2025 - 13:42
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        Ordu'da sahil kesiminde fındık hasadına 4 Ağustos'ta başlanacak
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        Ordu'da sahil kesiminde fındık hasadı 4 Ağustos'tan itibaren yapılacak.

        Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, Perşembe ilçesinde bir fındık bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü başkanlığında ilgili komisyon üyelerinin toplandığını, 2025 hasat ve ihraç tarihlerinin açıklandığını söyledi.

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi de olan Soydan, fındık hasadına sahil kesiminde 4, orta kesimde 11 ve yüksek kesimde 18 Ağustos'ta başlanacağını, ihraç tarihlerinin de sahil kesimi için 9, orta kesim için 16 ve yüksek kesim için 23 Ağustos olarak belirlendiğini ifade etti.

        Soydan, fındık toplama tarihlerinden önce bahçeye girilmemesi gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

        "Erken toplamada fındıkta hava sıcaklığının da mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle hızlı bir su kaybıyla beraber kalitesizlik ve randıman kaybı oluşur. Onun için acele etmemize gerek yok. Zaten bir yıldır bu fındığı bekliyoruz ve büyük emekler sarf ettik. Burada acele etmeden fındığın olgunlaşmasını bekleyelim."

        Olgunlaştıktan sonra toplanan fındığın hem işçilik hem de randıman avantajı sağladığını dile getiren Soydan, "Çünkü her randıman demek fiyat demek. Onun için bu süreci en iyi şekilde götürelim. Fındığımızı kaliteli ve randımanlı şekilde toplamaya gayret edelim. Özellikle hasat tarihlerinden sonra yere dökülerek toplarsak büyük bir işçilikten de maliyetten de kurtulmuş olacağız." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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