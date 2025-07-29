'Erken hasat fındıkta kaliteyi düşürüyor'

ORDU’da geçen yıla göre fındık rekoltesinde kayıplar olduğunu belirten Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, “İlimizde geçen yıl fındık rekoltesi 202 bin tondu, şu an 64 bin ton. Fındıkta erken hasat yapılması randıman ve kaliteyi düşürüyor” dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, yaklaşan fındık hasadı sezonu öncesi rekolte, zirai don, kahverengi kokarca zararlısı ve erken hasatla ilgili açıklama yapıp, üreticilere uyarılarda bulundu. Perşembe ilçesindeki fındık bahçesinde inceleme yapan Soydan, Ordu’daki fındık rekoltesinde ciddi düşüş olduğunu vurgulayarak, “İlimizde 10-12 Nisan’da yaşadığımız zirai dondan dolayı şu an geçen yıla kıyasla fındıkta 3’te 2 oranında rekolte kaybı var. Yetkili komisyon tarafından yapılan tespitlerde geçen sene Ordu’da fındık rekoltesi 202 bin tonken şu an 64 bin ton olarak belirlendi" diye konuştu.

Fındık toplama tarihleriyle ilgili açıklama yapan Soydan, “İlimiz için fındık toplama tarihleri açıklandı. Sahil kesimleri için 4 Ağustos, orta kesim 11 Ağustos ve yüksek kesimler için 18 Ağustos olarak belirlendi. Üreticilerimizden bu tarihlere uymalarını rica ediyoruz. Bu tarihler fındığın kalitesi ve randımanı açısından önemli. Üreticilerimiz acele etmesin ve erken hasat yapmasınlar. Çünkü fındık randımanını en iyi şekilde yakalamamız lazım. Bu da bize ekonomik bir ek katkı yapacaktır” ifadelerini kullandı.