Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da yıllık yumurta üretimi 40 milyonu aştı

        Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi, kent genelinde yıllık üretilen yumurta miktarının 40 milyonu aştığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 11:39 Güncelleme: 29.04.2024 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da yıllık yumurta üretimi 40 milyonu aştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi, kent genelinde yıllık üretilen yumurta miktarının 40 milyonu aştığını söyledi.

        Sezgi, Ünye ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde gazetecilere, Ordu'da yumurta üretiminin yaygınlaşmaya devam ettiğini belirtti.

        Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğünce verilen desteklemelerle kümes sayılarının artmaya devam ettiğini aktaran Sezgi, üretilen yumurtaların önemli kısmının organik olduğunu ifade etti.

        Sezgi, üreticilere sağlanan hibe destekleriyle yıllık üretiminin önemli noktaya geldiğini kaydederek, "Ordu'da yıllık üretilen yumurta 40 milyonu aşmış durumda. Üreticilere sağlanan destek bu yıl daha da artırılacak. Önümüzdeki süreçte hedefimiz, yumurta üretimini artırmanın yanında tesisleşmek. Bu noktada bazı ilçelerimize yarka tesisleri kurmayı planlıyoruz." dedi.

        Ordu'da üretilen yumurtaların pazar sorununun bulunmadığına işaret eden Sezgi, şöyle konuştu:

        "Her geçen yıl pazar noktasında ciddi bir aşama kaydediyoruz. İlimizde üretilen yumurtaların önemli oranı Türkiye genelindeki yüzlerce markette satışa sunulmaktadır. Özellikle zincir marketlerin raflarında Ordu yumurtalarını görmek son derece mümkün. Birlik olarak daha çok çalışarak Türkiye'nin tüm bölgelerinde Ordu yumurtasını tüketicilerle buluşturmak."

        Sezgi, tavukların fındık zararlısı kokarcayı yok ettiğine dikkati çekerek, "Tavuğun olduğu yerlerde kahverengi kokarcaları görmek pek mümkün değil. Bu yüzden vatandaşlara tavuk beslemelerini öneriyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Otomobilin çarptığı trafik polisi şehit oldu!
        Otomobilin çarptığı trafik polisi şehit oldu!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Kadın davet etti! Bıçaklayıp vurdular! Kanlı tuzak!
        Kadın davet etti! Bıçaklayıp vurdular! Kanlı tuzak!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        "Yıllarca baskı gördüm"
        "Yıllarca baskı gördüm"
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        Borsa haftaya rekorla başladı
        Borsa haftaya rekorla başladı
        8 saat uyku şart mı?
        8 saat uyku şart mı?
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        Threads, Türkiye'de kullanıma kapatıldı
        Threads, Türkiye'de kullanıma kapatıldı
        EYT’nin birinci yılında neler oldu?
        EYT’nin birinci yılında neler oldu?
        İkinci elde 'kredi' freni
        İkinci elde 'kredi' freni
        Kartal yuvaya dönüyor!
        Kartal yuvaya dönüyor!
        Gözler İspanya Başbakanı'nda: İstifa edecek mi?
        Gözler İspanya Başbakanı'nda: İstifa edecek mi?

        Benzer Haberler

        Ordu'da 37 bin 898 öğrencinin skolyoz taramasından geçirilmesi hedefleniyor...
        Ordu'da 37 bin 898 öğrencinin skolyoz taramasından geçirilmesi hedefleniyor...
        Ordu'da fındık sektörü paydaşları kahverengi kokarca zararlısıyla ilgili bi...
        Ordu'da fındık sektörü paydaşları kahverengi kokarca zararlısıyla ilgili bi...
        Eski AK Parti Altınordu İlçe Başkanı Erken son yolculuğuna uğurlandı
        Eski AK Parti Altınordu İlçe Başkanı Erken son yolculuğuna uğurlandı
        Ünye Tersanesi'nde gemi yangını
        Ünye Tersanesi'nde gemi yangını
        Ünye Limanı'nda bakımdaki bir gemi yandı
        Ünye Limanı'nda bakımdaki bir gemi yandı
        Ordulu çift söküntü ip getirenlere Kabataş kilimi dokuyor
        Ordulu çift söküntü ip getirenlere Kabataş kilimi dokuyor