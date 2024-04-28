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        Eski AK Parti Altınordu İlçe Başkanı Erken son yolculuğuna uğurlandı

        Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Altınordu İlçe Başkanı Cihan Erken'in cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 15:47 Güncelleme: 28.04.2024 - 15:47
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        Eski AK Parti Altınordu İlçe Başkanı Erken son yolculuğuna uğurlandı
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        Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Altınordu İlçe Başkanı Cihan Erken'in cenazesi toprağa verildi.

        Dün vefat eden Erken için Altınordu ilçesindeki Ulu Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Erken'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş, CHP İl Başkanı Bülent Akpınar, MHP İl Başkanı Mehmet Özçelik, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

        Erken'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Çavuşlar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

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