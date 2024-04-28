Eski AK Parti Altınordu İlçe Başkanı Erken son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Erken'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş, CHP İl Başkanı Bülent Akpınar, MHP İl Başkanı Mehmet Özçelik, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Dün vefat eden Erken için Altınordu ilçesindeki Ulu Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.