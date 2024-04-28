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        Ordu'da fındık sektörü paydaşları kahverengi kokarca zararlısıyla ilgili bilgilendirildi

        Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber'in, Ordu'da fındık sektörü paydaşlarını kahverengi kokarcayla mücadele çalışmaları hakkında bilgilendirdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 16:13 Güncelleme: 28.04.2024 - 16:13
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        Ordu'da fındık sektörü paydaşları kahverengi kokarca zararlısıyla ilgili bilgilendirildi
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        Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber'in, Ordu'da fındık sektörü paydaşlarını kahverengi kokarcayla mücadele çalışmaları hakkında bilgilendirdiği bildirildi.

        Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince kahverengi kokarcaya karşı etkin mücadele için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

        Kente gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber'in sektör temsilcileri Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman ile TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan'a kahverengi kokarcayla mücadelede devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdiği ifade edildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz'ın da hazır bulunduğu ziyaretler sonrası Ordu'daki kahverengi kokarcanın takibi amacıyla fındık bahçelerine asılan feromon tuzakların bulunduğu fındık bahçelerinde de incelemeler yapıldığı aktarıldı.

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