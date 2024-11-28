Ordu'da inşaattan düşen işçi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde inşaat halindeki binanın 4. katından düşen işçi yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde inşaat halindeki binanın 4. katından düşen işçi yaralandı.
Atatürk Mahallesi'ndeki inşaatın 4. katında çalışan kalıp ustası Sinan Sarıdirek, dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kum birikintisinin üzerine düşen Sarıdirek, olay yerindeki müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına aldı.
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