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        Ordu'da inşaattan düşen işçi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde inşaat halindeki binanın 4. katından düşen işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 12:56 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:56
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        Ordu'da inşaattan düşen işçi yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde inşaat halindeki binanın 4. katından düşen işçi yaralandı.

        Atatürk Mahallesi'ndeki inşaatın 4. katında çalışan kalıp ustası Sinan Sarıdirek, dengesini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kum birikintisinin üzerine düşen Sarıdirek, olay yerindeki müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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