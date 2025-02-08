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        Ordu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 12:06 Güncelleme: 08.02.2025 - 12:06
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        Ordu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde Erkan G. yönetimindeki 52 ABT 504 plakalı hafif ticari araç ile Şafak O. idaresindeki 52 AFN 407 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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