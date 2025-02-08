Ordu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde Erkan G. yönetimindeki 52 ABT 504 plakalı hafif ticari araç ile Şafak O. idaresindeki 52 AFN 407 plakalı otomobil çarpıştı.

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