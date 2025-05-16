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        SOLOTÜRK Ordu'da prova uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen "mayıs yedisi" geleneği etkinlikleri öncesinde Ordu'da prova uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 18:07 Güncelleme: 16.05.2025 - 18:28
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        SOLOTÜRK Ordu'da prova uçuşu yaptı
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        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen "mayıs yedisi" geleneği etkinlikleri öncesinde Ordu'da prova uçuşu gerçekleştirdi.

        "Sakin Şehir" ünvanlı Perşembe ilçesi sahili üzerindeki prova uçuşu yoğun ilgi gördü.

        Bazı vatandaşlar, yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

        Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan kalkan uçaklar, Ordu semalarında 20 dakika prova uçuşu yaptı.

        SOLOTÜRK, 20 Mayıs Salı günü saat 14.30'da Perşembe sahilinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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