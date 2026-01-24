Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da "21. Çambaşı Kış Festivali" başladı

        Ordu'nun Kabadüz ilçesinde "21. Çambaşı Kış Festivali" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 18:47 Güncelleme: 24.01.2026 - 18:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da "21. Çambaşı Kış Festivali" başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'nun Kabadüz ilçesinde "21. Çambaşı Kış Festivali" düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesi işbirliğinde Çambaşı Yaylası'nda organize edilen festivalde, off-road kulüplerince gösteri yapıldı.

        Parkurda 20 aracın katıldığı yarışları vatandaşlar ilgiyle izledi.

        Çambaşı Kayak Merkezi'nde de 48 kişi kayak yarışları gerçekleştirdi.

        Festival, yarın yapılacak etkinliklerle sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Suriye'de ateşkes sona eriyor
        Suriye'de ateşkes sona eriyor
        "Kendine gel" çıkışı
        "Kendine gel" çıkışı
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Mattia Ahmet Minguzzi için Ordu'da yürüyüş düzenlendi
        Mattia Ahmet Minguzzi için Ordu'da yürüyüş düzenlendi
        Yasemin Minguzzi, Ordu'da 'Çocuklar için adalet' yürüyüşüne katıldı
        Yasemin Minguzzi, Ordu'da 'Çocuklar için adalet' yürüyüşüne katıldı
        Ordu'da seyir halindeki kamyonet çıkan yangında küle döndü
        Ordu'da seyir halindeki kamyonet çıkan yangında küle döndü
        Ordu'da vefat eden kardeşler aynı gün toprağa verildi
        Ordu'da vefat eden kardeşler aynı gün toprağa verildi
        Ordu'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Ordu'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Çambaşı Yaylası'nda kar kalınlığı 2 metreye ulaştı, araçlar kar altında kal...
        Çambaşı Yaylası'nda kar kalınlığı 2 metreye ulaştı, araçlar kar altında kal...