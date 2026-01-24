Ordu'da "21. Çambaşı Kış Festivali" başladı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde "21. Çambaşı Kış Festivali" düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesi işbirliğinde Çambaşı Yaylası'nda organize edilen festivalde, off-road kulüplerince gösteri yapıldı. Parkurda 20 aracın katıldığı yarışları vatandaşlar ilgiyle izledi. Çambaşı Kayak Merkezi'nde de 48 kişi kayak yarışları gerçekleştirdi. Festival, yarın yapılacak etkinliklerle sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.