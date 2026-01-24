Habertürk
        Mattia Ahmet Minguzzi için Ordu'da yürüyüş düzenlendi

        Mattia Ahmet Minguzzi için Ordu'da yürüyüş düzenlendi

        İstanbul'da 15 yaşında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi için vefatının birinci yılında Ordu'da yürüyüş düzenlendi.

        Giriş: 24.01.2026 - 17:42 Güncelleme: 24.01.2026 - 17:42
        Mattia Ahmet Minguzzi için Ordu'da yürüyüş düzenlendi
        İstanbul'da 15 yaşında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi için vefatının birinci yılında Ordu'da yürüyüş düzenlendi.

        "Mattia Ahmet Minguzzi ve tüm çocuklar için yürüyoruz" sloganıyla Altınordu ilçesi Sırrıpaşa Caddesi'nde organize edilen programa, Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi de katıldı.

        Ellerinde, "Çocuklar sokaklarda ölmeyi değil, yaşamayı hak ediyor" ve "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil" yazılı dövizler taşıyan grup, slogan atarak Ceren Özdemir Meydanı'na kadar yürüdü.

        Yasemin Minguzzi, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, "Asla yılmayalım, durmayalım. Bugün Ordu çok kalabalık. Bugün ayın 24'ü ve olayın olduğu gün. Karadenizli olduğum için buraya gelmek istedim." dedi.

        Davayla ilgili Yargıtay süreci olacağını belirten Minguzzi, "Yargıtay'dan sonra insan hakları var. Hiçbir zaman durmayacağız. Mücadeleye devam ama yanımızda olmanız çok kıymetli bizim için." diye konuştu.

        Ordu Baro Başkanı Birsen Uçar, Ordu'da 2019'da uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Ceren Özdemir'in annesi Güfer Özdemir, Ordu'da geçen yıl otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Yusuf Arda Gündüz'ün annesi Seyhan Bacaksız ve Karadeniz Yaşam Hakkı Savunucuları Bölge Temsilcisi Kemal Zafer Özdemir'in de konuşma yaptığı programa, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

