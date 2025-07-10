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        Ordu fırın fasulyesi kavurması coğrafi işaretle tescillendi

        Ordu fırın fasulyesi kavurmasına coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 18:30 Güncelleme: 10.07.2025 - 18:30
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        Ordu fırın fasulyesi kavurması coğrafi işaretle tescillendi
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        Ordu fırın fasulyesi kavurmasına coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu mutfağının olmazsa olmazlarından, yerli ve yabancı turistlerin aranılan lezzeti fırın fasulyesi kavurmasının, Büyükşehir Belediyesinin girişimleri ile coğrafi işaretli ürün olarak tescillendiği belirtildi.

        Ordu fırın fasulyesi kavurmasının kentin patentli ürünü olduğu vurgulanan açıklamada, "Ordu'da özellikle belediyemizin destekleri ile her geçen gün gelişen kadın kooperatifleri başta olmak üzere birçok işletmenin menüsünde yer alan yemeğin tescil alması, işletmeleri de sevindirdi." ifadeleri kullanıldı.

        Ordu'da coğrafi işaret alınan ürün sayısının 21'e yükseldiğine dikkatin çekildiği açıklamada, fırın fasulyesi kavurmasının tarifine de yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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